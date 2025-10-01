ORO per l’Italia nella uphill race ai Mondiali di corsa in montagna a Canfranc! A 9 anni dall’ultima volta, il tricolore torna a sventolare sul tetto del mondo nella gara di sola salita! Un’impresa corale che unisce grinta, gioventù e cuore azzurro: Francesca Ghelfi chiude 5ª con una prestazione maiuscola Lucia Arnoldo, appena 20 anni, è 7ª e conferma di essere il futuro della specialità Benedetta Broggi (19ª) e Martina Falchetti (24ª) completano una squadra d’oro! Italia davanti a Francia e Canada con 31 punti e una determinazione da campionesse vere. Non perderti la corsa che ha fatto la storia. In questo episodio di Run2U riviviamo l’atmosfera della gara, le emozioni del post-gara e le testimonianze delle protagoniste. Ascolta ora su tutte le piattaforme e vivi con noi ogni passo di questa straordinaria avventura azzurra! Segui Run2U per tutte le emozioni della corsa in montagna, trail e ultratrail mondiale! #Run2U #CorsaInMontagna #TrailRunning #MondialiTrail #Canfranc2025 #TeamItalia #AtleticaLeggera #FrancescaGhelfi #LuciaArnoldo #DonneInCorsa #MountainRunning #TrailWorldChampionships #UpHillRace #AtleticaItaliana #OroItalia #RoadToGlory