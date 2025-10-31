Altri video
Jannik Sinner centra per la prima volta i quarti di finale del torneo indoor di Parigi! Dopo un inizio complicato contro Cerundolo, l’azzurro conquista 8 degli ultimi 9 game nonostante qualche acciacco. Eliminato invece Lorenzo Sonego, protagonista di una grande battaglia contro un ritrovato Daniil Medvedev. Ne parliamo in diretta alle 8:30 a TennisMania, il talk dedicato agli appassionati di tennis Iscriviti al canale OA Sport e attiva la campanella per non perdere i nostri commenti e analisi LIVE! #Sinner #ParigiBercy #TennisMania #OASport #ATPParis #Medvedev #Sonego #TennisItalia
