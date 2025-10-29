Il numero 1 del mondo ancora una volta esce presto di scena a Parigi indoor: 54 errori sono difficilmente spiegabili. Intanto Jannik Sinner ha la grande occasione di tornare in testa al ranking ATP. Vincono Auger-Aliassime e Ben Shelton su Flavio Cobolli. Oggi il derby Musetti–Sonego. In questa puntata di TennisMania, analizziamo: La situazione aggiornata della Race to Torino Le possibilità di Sinner per chiudere l’anno da numero 1 del mondo Tutte le ultime novità sui tennisti italiani Ti aspettiamo in diretta alle 8:30 sul canale YouTube di OA Sport! Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i nostri approfondimenti quotidiani sul tennis. #tennis #sinner #parigi #atptour #atpfinals #race #musetti #sonego #cobolli #tennismania #oasport