Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: sabato la seconda giornata. Pro Recco ospita Trieste

Tutto pronto per la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Programma come al solito concentrato al sabato: domani in scena tutti e sette gli incontri.

Le prime della classe sono già le più attese in chiave play-off, hanno tutte timbrato il cartellino nella giornata inaugurale. Pro Recco che chiude il programma del sabato con il posticipo delle 18.30 a Genova contro la Pallanuoto Trieste. Trasferte invece per AN Brescia, a Napoli con il Posillipo, e RN Savona, a Bologna con il De Akker.

Andiamo a scoprire il programma completo degli incontri.

2ª giornata

Sabato 11 ottobre

15:00 Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-AN Brescia Team

15:00 R.N. Florentia-C.C. Ortigia 1928

15:00 Telimar-Training Academy Olympic Roma

16:00 Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto

16:00 De Akker Team-Banco BPM R.N. Savona

16:30 AC Group Canottieri Napoli-R.N. Nuoto Salerno

18:30 Pro Recco Waterpolo-Pallanuoto Trieste