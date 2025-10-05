Moto3, Rueda vince a Mandalika ed è campione del mondo. Splendido podio per Pini e Lunetta!

José Antonio Rueda è il nuovo campione del mondo della classe più leggera. Il pilota spagnolo, infatti, si è aggiudicato un rocambolesco Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, sfruttando nel migliore dei modi il match point per il titolo che aveva a disposizione. Sul tracciato di Mandalika, caratterizzato da temperature torride (30° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 59 sull’asfalto) anche la gara è stata rovente con cadute, contatti ben sopra le righe e penalità assortite. Da questo scenario è emerso il miglior pilota della stagione: José Antonio Rueda che centra il nono successo stagionale, il decimo in assoluto e mette le mani sul suo primo alloro iridato quando deve compiere ancora 20 anni (lo farà il 29 ottobre prossimo).

Dopo gli incidenti delle ultime tornate arrivano penalità a pioggia che estromettono Maximo Quiles e Adrian Fernandez dal podio. José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) vince quindi la gara con 1.111 secondi di vantaggio su Guido Pini (KTM IntactGP), mentre completa il podio Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.365. Quarta posizione per lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 3.681, mentre è quinto Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) a 4.218. Sesta posizione per lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 5.556, davanti al connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 6.170. Ottavo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 15.714, nono Stefano Nepa (Honda SIC58) a 15.913 mentre completa la top10 l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 20.775. Chiude 11° Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 21.236, quindi 18° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 33.539.

Dopo la tappa di Mandalika la classifica generale vede José Antonio Rueda nuovo campione del mondo con 340 punti contro i 231 di Angel Piqueras, quindi terzo Maximo Quiles a 217.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Kelso che sale in vetta davanti a Munoz, Quiles e Fernandez, mentre Rueda viene inghiottito nella pancia del gruppo e, dopo poche curve, si ritrova addirittura 14° in mezzo ai rischi. I primi giri sono emozionanti, con sorpassi ad ogni curva, contatti e situazioni da vera e propria “essenza della Moto3”.

Fernandez prende il comando delle operazioni nel corso del terzo giro con Quiles, Kelso e Almansa in scia. Rueda, metro dopo metro, dà il via alla sua rimonta e si trova in decima posizione, davanti ai nostri Lunetta, Pini e Nepa. La prima notizia della gara arriva già al quinto giro con Kelso che finisce al tappeto e saluta il gruppo. Come tradizione la classe più leggera si trasforma in una battaglia di gruppo. Quiles sale al comando inseguito da Fernandez e Munoz, mentre Rueda, a suon di giri veloci, si porta al sesto posto già nel corso dell’ottava tornata.

Passata la metà gara la situazione cambia. Fernandez si mette al comando e inizia a scremare il gruppo. Tengono il suo passo solo Rueda, Quiles, Carpe, Munoz, Furusato e Almansa, con il secondo troncone comandato da Lunetta e Piqueras a 1.5. Passano una manicata di giri e arriva il secondo scossone della gara: Almansa sbaglia l’ingresso nel tornantino finale e stende Furusato e Carpe, eliminando tutti e 3.

Si arriva al rush finale. Rueda, Fernandez, Quiles e Munoz scappano allungando su Lunetta e Pini, mentre Piqueras sbaglia e scivola in ottava posizione. A 3 giri dal termine succede di tutto. Fernandez non ci sta a farsi superare da Munoz, lo chiude e lo stende in malo modo. Davanti rimangono quindi Rueda, Fernandez e Quiles ma, a due giri dalla fine arriva la bandiera rossa che chiude tutto. Lo spagnolo vince ed è campione del mondo.