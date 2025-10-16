Bike Today – Ospite di oggi: Matteo Trentin ‍♂️ A 36 anni e alla 15ª stagione da professionista, Matteo Trentin continua a scrivere pagine importanti del ciclismo italiano. Il corridore trentino, protagonista assoluto nel panorama internazionale, ha conquistato per la terza volta la Parigi-Tours, una delle classiche più affascinanti del calendario, nonostante la recente modifica del percorso. Ai microfoni di Gianluca Giardini, Trentin ripercorre la sua lunga carriera: dai successi nei grandi giri alle esperienze in Nazionale, fino alla riflessione su ciò che lo attende nel prossimo futuro. Un dialogo sincero, tra bilanci, passione e progetti di un campione che ha ancora molto da dire. Non perdere l’intervista esclusiva su Bike Today! Hashtag SEO consigliati #BikeToday #MatteoTrentin #CiclismoItaliano #ParigiTours #ClassicheEuropee #GianlucaGiardini #CyclingNews #Ciclismo #TeamItalia #RoadCycling #Trentin #CiclismoPro #CiclismoMondiale #Ciclismo2025 #IntervistaTrentin #CyclingLife #CampioneItaliano #CiclismoAzzurro #ParigiTours2025 #CyclingLegends