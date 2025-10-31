“Un guanto, un gesto, un cambiamento.”

In questa seconda parte di Run2U, incontriamo Massimo Confalonieri, runner brianzolo e ideatore di “Corro col Guanto”, un progetto che unisce sport e attivismo ambientale in modo semplice ma potentissimo.

‍♂️ Mentre corre, Massimo raccoglie rifiuti. Ma non è solo plogging: è un gesto educativo, un messaggio forte che parte dal basso, e che oggi coinvolge decine di persone, scuole, bambini, città.

Parliamo con lui di:

come è nato tutto da una corsa qualunque nel Parco di Monza

cosa significa davvero essere d’esempio

come lo sport può essere motore di cambiamento civile

Se ami correre, se ti interessa l’ambiente o se cerchi ispirazione per l’attivismo quotidiano, questa chiacchierata ti aprirà nuove prospettive.

Ascolta. Rifletti. E magari… la prossima volta, corri col guanto anche tu.

Benvenuti nella seconda parte di Run2U con ospite Massimo Confalonieri, fondatore del progetto Corro col Guanto: una community sempre più attiva che unisce corsa, ecologia e cittadinanza responsabile.

‍♂️ Massimo ha deciso di non restare indifferente: mentre corre, raccoglie i rifiuti lungo il percorso e invita tutti a fare lo stesso. Da un piccolo gesto è nato un grande movimento: una storia potente, autentica, che ci ricorda che ognuno di noi può fare la differenza.

In questo episodio parleremo di:

Come è nato “Corro col Guanto”

Il potere dell’esempio personale nello sport e nella vita

L’importanza di agire per l’ambiente… anche solo con un guanto

Come costruire una community attiva senza budget, solo con passione

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

· Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

· E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

· Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!!

· ‍♂️ Che tu sia un atleta, un appassionato o un professionista in cerca di ispirazione, questo contenuto ti darà prospettive reali e concrete.

· Iscriviti al canale, attiva la campanella e resta connesso con Run2U per nuove storie, consigli e visioni dal mondo della corsa.

· Vuoi unirti al movimento? Scopri di più sul sito: corrocolguanto.wordpress.com

#Run2U #CorroColGuanto #MassimoConfalonieri #PloggingItalia #SportSostenibile #CorsaResponsabile #AmbienteECorsa #RunnerEcologici #RunAndPick #SportPerIlPianeta #TrailRunningItalia #PodcastOutdoor #CittadinanzaAttiva #EcoRunner #CorsaVerde #MovimentoResponsabile #RunningEtico #CleanUpRunning #Run2UPodcast #RunForThePlanet