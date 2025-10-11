LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar insegue il pokerissimo come Coppi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. È il giorno dell’ultima Classica Monumento della stagione. Dopo i Mondiali in Ruanda e gli Europei in Francia gli occhi di tutti gli appassionati di ciclismo si spostano sull’Italia per l’ultimo grande appuntamento di questa stagione su strada.

Nel 2025 la Classica delle Foglie Morte prevede un percorso di 241 chilometri con partenza a Como ed arrivo a Bergamo. Saranno sei in totale le salite di questa corsa di cui cinque poste nella seconda parte. Dopo pochi chilometri i corridori affronteranno la salita di Madonna del Ghisallo (8.8 km al 3.9% di pendenza media) seguita da una sessantina di chilometri di falsopiano. Da questo momento in poi non ci sarà più occasione per rifiatare: il gruppo affronterà le ascese di Rondola (9.4 km al 6.6%) e del Berbenno (6.8 km al 4.6%) per entrare nella fase decisiva di questa edizione.

Nell’ordine i corridori affronteranno il Passo della Crocetta (11 km al 6.2%) e la salita di Zambla Alta (9.5 km al 3.5%) per poi gettarsi in picchiata verso il Passo di Ganda (9.2 km al 7.3%), l’asperità più dura di questa corsa. Dalla cima mancheranno una trentina di chilometri, in cui ci sarà molta discesa ed infine il muro di Colle Aperto (1.3 km al 7.4%).

Su un percorso così duro il favorito assoluto è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno cerca la quinta vittoria consecutiva al Lombardia che gli permetterebbe di eguagliare il record di vittorie di Fausto Coppi (vincitore dal 1946 al 1949 e nel 1954). Come se non bastasse lo sloveno può contare su una condizione invidiabile, che gli ha permesso di vincere Mondiali, Europei e Tre Valli Varesine, e su uno squadrone a sua disposizione, con Del Toro, Majka, A. Yates, Vine, Novak e Sivakov.

Il ruolo di antagonista sembra essere sulle spalle di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) che proverà ad avvicinarsi maggiormente allo sloveno rispetto a quanto fatto a Kigali ed in Francia. Tenteranno il colpaccio anche Thomas Pidcock (Q 36.5 Pro Cycling Team), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ed Oscar Onley (Team Picnic PostNL).

In casa Italia l’obiettivo alla vigilia è una top 10. A guidare le speranze azzurre saranno Christian Scaroni (XDS Astana Team), reduce da un’anonima Gran Piemonte dopo i brillanti Europei, e Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), che partirà con un rebus sulla propria condizione. Al via anche Gianmarco Garofoli, Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli.

La partenza ufficiale del Giro di Lombardia è prevista alle 10.55. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale del Lombardia 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione dell’ultima Classica Monumento della stagione. Buon divertimento!