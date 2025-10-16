Lewis Hamilton: “Certe voci non aiutano, ma restiamo concentrati”

Conferenza stampa ad Austin, in occasione del GP degli USA di F1 (19° appuntamento del Mondiale 2025). Temperature alte in Texas e FIA pronta a intervenire come era accaduto a Singapore per evitare problematiche per i piloti. Sarà un fine-settimana particolare, dal momento che tornerà in scena la Sprint, andando ad alterare l’intero schedule del round americano.

Lewis Hamilton è pronto alla sfida: “Daremo tutto ad Austin e continueremo a migliorare. Ho esaminato cosa c’è da fare credo che ora, con più prestazione dalla macchina, potremo estrarla e fare meglio“, ha dichiarato il britannico. Giorni in cui si fa un gran parlare di un arrivo di Christian Horner, nonostante il contratto di Frederic Vasseur sia stato rinnovato.

“Non so da dove esano le voci su Horner, ma il team ha chiarito la posizione per il futuro e stiamo tutti lavorando per il futuro. Queste voci non sono d’aiuto, per me è tutta una questione di mantenere l’obiettivo davanti a noi e costruire le fondamenta per il 2026“, le parole di Hamilton.

E sul suo approccio al finale di stagione: “Vivo gli ultimi weekend come dei test per migliorare le procedure, per consolidare rapporti e comunicazione. Tutti in fabbrica vogliono arrivare a buoni risultati e manteniamo alta la concentrazione“.