‍♂️ Sprint Zone – Ospite Matteo Togni Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone, il protagonista è Matteo Togni, giovane talento dell'atletica italiana. Il 19enne ostacolista bergamasco ha vissuto una stagione straordinaria nonostante un serio problema alla schiena che lo ha costretto a saltare quasi tutta la preparazione e la stagione indoor. Togni è riuscito comunque a dominare tutte le sue gare all'aperto, coronando l'anno con il titolo europeo Under 20 sui 110 ostacoli ai Campionati di Tampere (Finlandia), vincendo in 13"27 e stabilendo il nuovo record italiano di categoria. Ora per lui si apre una nuova fase di crescita: nel 2026 lo aspettano sfide importanti, il passaggio alla categoria assoluta e l'adattamento ai nuovi ostacoli da 1,067 metri. Conduce Ferdinando Savarese, che ripercorre insieme a Matteo emozioni, ambizioni e sogni futuri. Segui Sprint Zone per non perdere le storie dei giovani protagonisti dell'atletica italiana! Iscriviti al canale, metti like e attiva la campanella!