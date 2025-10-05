Le qualifiche del GP di Singapore ci hanno regalato emozioni e sorprese:

Mercedes torna protagonista con Russell in gran forma

️ Max Verstappen davanti alle McLaren, pronto a lottare per la vittoria

Antonelli e Adjar firmano una qualifica spettacolare

Ferrari non delude ma non convince del tutto

‍♂️ Fernando Alonso torna in Q3 con classe, talento e una macchina non all’altezza

Domani la gara di Singapore 2025 promette scintille: pista stretta, muri insidiosi e pioggia in arrivo potrebbero stravolgere tutto! ️

Segui la diretta e commenta LIVE con OA Sport: emozioni, analisi e aggiornamenti in tempo reale!