GP di Singapore COMMENTO LIVE | Nelle qualifiche Mercedes sorprende, Ferrari anonima in Q3, Antonelli da urlo!
Altri video
-
Atp Shanghai p.1: Buon esordio per Sinner e Musetti
-
Sport, inclusione e 200 eventi: successo del Ferrara Sport Festival, inaugurato dal ministro Abodi
-
GINNASTICA RITMICA: Alessia Maurelli, bronzo olimpico, ritiro e futuro delle Farfalle
-
Yuri Chechi, Antonio Rossi e Cristiana Girelli insieme per Back in the Game
Le qualifiche del GP di Singapore ci hanno regalato emozioni e sorprese:
Mercedes torna protagonista con Russell in gran forma
️ Max Verstappen davanti alle McLaren, pronto a lottare per la vittoria
Antonelli e Adjar firmano una qualifica spettacolare
Ferrari non delude ma non convince del tutto
♂️ Fernando Alonso torna in Q3 con classe, talento e una macchina non all’altezza
Domani la gara di Singapore 2025 promette scintille: pista stretta, muri insidiosi e pioggia in arrivo potrebbero stravolgere tutto! ️
Segui la diretta e commenta LIVE con OA Sport: emozioni, analisi e aggiornamenti in tempo reale!