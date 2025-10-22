Seguici su
45 minuti fa

Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione ospita Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com per un’approfondita analisi del GP di Austin. Un dialogo ricco di dettagli esclusivi e retroscena sul weekend texano, con il punto di vista di uno dei giornalisti più preparati del paddock. Scopri con noi le chiavi tecniche e strategiche della gara Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Motor News!

