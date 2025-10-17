GP di Austin: Alonso nella Sprint, Max vs Russell nella gara lunga? | Analisi con Beatrice e Luca
Pronti per il GP di Austin? Lo scorso anno la Ferrari ha regalato una splendida doppietta, ma questa volta le speranze dei tifosi del Cavallino sembrano più contenute. Lo spettacolo, però, non mancherà: il duello tra i piloti McLaren che si contendono il titolo è solo una delle tante storie di questo weekend texano. In questa puntata, Beatrice Frangione chiede a Luca le sue previsioni: Nella Sprint, sogno Fernando Alonso protagonista. Nella gara lunga, sfida infuocata Max Verstappen vs George Russell. Chi la spunterà ad Austin? Diteci la vostra nei commenti! ️ Conduce Beatrice Frangione