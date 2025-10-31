In questa intervista esclusiva incontriamo Fabrizio Monari, giornalista, telecronista e autore che ha scritto e raccontato la storia dell’oro olimpico delle azzurre di pallavolo a Parigi 2024. Dalla cabina stampa all’ideazione del libro “Oltre il sogno. Tredici storie di donne, di volley e d’oro”, Monari ci parla di tecnica, emozione, riconoscimento e raccontare lo sport con la forza di chi lo vive e lo studia. Cosa significa per lui raccontare una finale olimpica? Quali sono gli ingredienti di una telecronaca che resta nella memoria? E come il racconto contribuisce al riconoscimento delle atlete e dello sport femminile? #FabrizioMonari #Pallavolo #VolleyItalia #OroOlimpico #Telecronaca #LibroSportivo #FOCUSpallavolo ✨ conduce Alice Liverani