Run2U 38a Puntata | Due giganti del trail si raccontano: Simone Corsini e Lisa Borzani
Massimo Contaldo: “Un nuovo ruolo per far crescere la ginnastica italiana” Intervista di Chiara Sani
Beppe Conti: il ciclismo dominato da Pogačar, le speranze dell’Italia e come sarà il Giro 2026
F1 Austin 2025: Ferrari smarrita, Horner in arrivo? Con Giandomenico Tiseo
Boschi, mappe e cuore azzurro In questa puntata di FOCUS – Orienteering, l’atleta del GS Pavione e della squadra finlandese Lahden Suunnistajat-37, Damiano Bettega, racconta la sua ascesa nella Nazionale Italiana Assoluta CO, dai titoli giovanili ai Mondiali 2025 di Tampere. Campione Italiano Middle, protagonista in Coppa Italia e in Coppa del Mondo, Bettega si apre su emozioni, allenamenti, strategie e sul valore del riconoscimento nello sport. Come si gestisce la fatica mentale di una gara lunga? Cosa serve per diventare un punto di riferimento nell’Orienteering italiano? Un viaggio dentro la disciplina più “intelligente” dello sport, tra tecnica, orientamento e passione per la natura. #DamianoBettega #Orienteering #OrienteeringItalia #CorsaOrientamento #FOCUS #AliceLiverani #AtletiAzzurri #SportOutdoor #Motivazione #MappeEBussola conduce Alice Liverani