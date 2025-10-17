Sport in tvSuperbike
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari prove libere, programma, streaming
Dopo undici tappe in meno di otto mesi, si chiude questo weekend il Mondiale Superbike 2025 a Jerez de la Frontera con il dodicesimo e ultimo appuntamento della stagione. Il Gran Premio di Spagna sarà decisivo per l’assegnazione del titolo, con Toprak Razgatlioglu che si presenta al round conclusivo del campionato da leader della generale con un vantaggio di 39 punti su Nicolò Bulega.
Il turco della BMW è ormai ad un passo dal terzo sigillo iridato della carriera, il secondo consecutivo da quando è passato dalla Yamaha alla casa tedesca, dopo aver vinto 15 delle ultime 18 gare disputate mettendo in fila peraltro una sequenza di 24 podi consecutivi (a -1 dal record di Colin Edwards). Toprak potrà permettersi di gestire la sua leadership in classifica, infatti gli basterà raccogliere un bottino complessivo di 23 punti per laurearsi campione del mondo anche nel caso in cui il suo rivale italiano della Ducati dovesse fare tripletta sul circuito andaluso.
Appuntamento fissato dunque alle ore 10.35 per il semaforo verde della FP1, mentre il secondo turno scatterà nel pomeriggio alle 15.00. Le prove libere del venerdì della Superbike a Jerez de la Frontera verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208 del pacchetto Sky), con la diretta streaming disponibile su Sky Go e NOW.
CALENDARIO PROVE LIBERE GP SPAGNA SUPERBIKE 2025
Venerdì 17 ottobre
Ore 10.35 Prove libere 1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
Ore 15.00 Prove libere 2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
PROGRAMMA PROVE LIBERE GP SPAGNA SUPERBIKE: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport MotoGP.
Diretta streaming: Sky Go e NOW.