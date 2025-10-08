Dal Liceo al podio mondiale: la favola di Filippo Pelati, nuovo volto del nuoto artistico
Dal Liceo Scientifico al podio mondiale: la storia di Filippo Pelati, il nuovo volto del nuoto artistico italiano.
A soli 18 anni, l’atleta di Lagosanto (Ferrara) ha conquistato due straordinarie medaglie di bronzo ai Mondiali di Singapore 2025, nel solo libero maschile e nel duo artistico con Lucrezia Ruggiero, firmando un debutto da sogno tra i senior.
Allenato da Beatrice Casalini per le Fiamme Oro e la Uisp Bologna, sotto la guida tecnica di Patrizia Giallombardo, Filippo rappresenta la nuova generazione del nuoto artistico maschile, un movimento in piena crescita dopo i successi di Giorgio Minisini.
Con il suo talento, la sua dedizione e la sua sensibilità, Pelati si impone come simbolo di un cambiamento culturale e sportivo che sta trasformando la disciplina.
Ai microfoni di Alice Liverani, il giovane campione racconta l’emozione del debutto mondiale, la gratitudine verso i genitori e il sogno di continuare a portare in alto i colori dell’Italia.
Focus – Storie, passione e futuro dello sport italiano.
