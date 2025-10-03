Seguici su
4 minuti fa

GP di Singapore 2025: McLaren dominerà o vedremo una sorpresa come a Baku e Monza? In questa puntata, Beatrice Frangione ha chiesto a Luca Preti se il Gran Premio di Singapore potrà regalarci un’altra gara imprevedibile o se assisteremo a un dominio totale delle McLaren.

