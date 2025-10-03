Altri video
-
Dal ritiro sfiorato alla finale mondiale: la “second life” della capitana Silvia Di Pietro
-
FOCUS – atletica: Alessandro Lambruschini, dai 3000 siepi alle speranze per le giovani promesse
-
Massimo Magnani lancia Aouani verso nuovi traguardi da protagonista
-
Esordio da leggenda: Verstappen trionfa in GT3 al Nürburgring con la Ferrari 296
GP di Singapore 2025: McLaren dominerà o vedremo una sorpresa come a Baku e Monza? In questa puntata, Beatrice Frangione ha chiesto a Luca Preti se il Gran Premio di Singapore potrà regalarci un’altra gara imprevedibile o se assisteremo a un dominio totale delle McLaren.