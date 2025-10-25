Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Julia Scheib prima leader, Asja Zenere 17ma

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si è aperta sabato 25 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, funge da opening stagionale. Seguiranno le tappe di Levi e Gurgl, poi la trasferta nordamericana con Copper Mountain e Tremblant.

Dopo tutte queste gare dedicate alle discipline tecniche, tra slalom e giganti, il ritorno in Europa, con le gare di St. Moritz, in Svizzera, in calendario soltanto a metà dicembre, segnerà il via anche per la stagione della velocità, con discese e superG.

La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima della pausa del calendario di Coppa del Mondo per lasciare spazio, a febbraio, alle prove delle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo.

Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.

Dopo la prima gara stagionale, il gigante di Soelden, comanda l’austriaca Julia Scheib con 100 punti, davanti alla statunitense Paula Moltzan, seconda con 80, e l’elvetica Paula Moltzan,terza con 60. L’unica azzurra a punti è Asja Zenere, 17ma con 14. Ovviamente classifica generale e di specialità coincidono.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

1 SCHEIB Julia AUT 100

2 MOLTZAN Paula USA 80

3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60

4 SHIFFRIN Mikaela USA 50

5 ST.JERNESUND Thea Louise NOR 45

6 O’BRIEN Nina USA 40

7 COLTURI Lara ALB 36

8 ROBINSON Alice NZL 32

9 HECTOR Sara SWE 29

10 LJUTIC Zrinka CRO 26

11 GRENIER Valerie CAN 24

12 HENSIEN Katie USA 22

13 HURT A J USA 20

14 DUERR Lena GER 18

15 RAST Camille SUI 16

16 LIE Kajsa Vickhoff NOR 15

17 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 14

17 ZENERE Asja ITA 14

19 BOCOCK Elisabeth USA 12

20 RICHARDSON Britt CAN 11

21 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 10

22 PYKALAINEN Erika FIN 9

23 BRUNNER Stephanie AUT 8

24 ASTNER Nina AUT 7

25 DIREZ Clara FRA 6

26 DVORNIK Neja SLO 5

27 LIENSBERGER Katharina AUT 4

28 AICHER Emma GER 3

29 KASPER Vanessa SUI 2

30 HOLDENER Wendy SUI 1

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

1 SCHEIB Julia AUT 100

2 MOLTZAN Paula USA 80

3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60

4 SHIFFRIN Mikaela USA 50

5 ST.JERNESUND Thea Louise NOR 45

6 O’BRIEN Nina USA 40

7 COLTURI Lara ALB 36

8 ROBINSON Alice NZL 32

9 HECTOR Sara SWE 29

10 LJUTIC Zrinka CRO 26

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile

15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile

23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile

29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile

30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile

06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile

16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile

20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile

21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile

27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile

28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile

03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile

04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile

10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile

11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile

13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile

17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile

18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile

20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile

24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile

25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile

30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile

31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile

08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile

10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile

12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile

15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile

18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile

28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile

01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile

07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile

08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile

14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile

15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile