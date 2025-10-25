Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Julia Scheib prima leader, Asja Zenere 17ma
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si è aperta sabato 25 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, funge da opening stagionale. Seguiranno le tappe di Levi e Gurgl, poi la trasferta nordamericana con Copper Mountain e Tremblant.
Dopo tutte queste gare dedicate alle discipline tecniche, tra slalom e giganti, il ritorno in Europa, con le gare di St. Moritz, in Svizzera, in calendario soltanto a metà dicembre, segnerà il via anche per la stagione della velocità, con discese e superG.
La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima della pausa del calendario di Coppa del Mondo per lasciare spazio, a febbraio, alle prove delle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo.
Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
Dopo la prima gara stagionale, il gigante di Soelden, comanda l’austriaca Julia Scheib con 100 punti, davanti alla statunitense Paula Moltzan, seconda con 80, e l’elvetica Paula Moltzan,terza con 60. L’unica azzurra a punti è Asja Zenere, 17ma con 14. Ovviamente classifica generale e di specialità coincidono.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 SCHEIB Julia AUT 100
2 MOLTZAN Paula USA 80
3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60
4 SHIFFRIN Mikaela USA 50
5 ST.JERNESUND Thea Louise NOR 45
6 O’BRIEN Nina USA 40
7 COLTURI Lara ALB 36
8 ROBINSON Alice NZL 32
9 HECTOR Sara SWE 29
10 LJUTIC Zrinka CRO 26
11 GRENIER Valerie CAN 24
12 HENSIEN Katie USA 22
13 HURT A J USA 20
14 DUERR Lena GER 18
15 RAST Camille SUI 16
16 LIE Kajsa Vickhoff NOR 15
17 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 14
17 ZENERE Asja ITA 14
19 BOCOCK Elisabeth USA 12
20 RICHARDSON Britt CAN 11
21 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 10
22 PYKALAINEN Erika FIN 9
23 BRUNNER Stephanie AUT 8
24 ASTNER Nina AUT 7
25 DIREZ Clara FRA 6
26 DVORNIK Neja SLO 5
27 LIENSBERGER Katharina AUT 4
28 AICHER Emma GER 3
29 KASPER Vanessa SUI 2
30 HOLDENER Wendy SUI 1
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 SCHEIB Julia AUT 100
2 MOLTZAN Paula USA 80
3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60
4 SHIFFRIN Mikaela USA 50
5 ST.JERNESUND Thea Louise NOR 45
6 O’BRIEN Nina USA 40
7 COLTURI Lara ALB 36
8 ROBINSON Alice NZL 32
9 HECTOR Sara SWE 29
10 LJUTIC Zrinka CRO 26
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile
15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile
23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile
29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile
30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile
06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile
16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile
20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile
21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile
27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile
28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile
03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile
04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile
10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile
11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile
13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile
17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile
18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile
20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile
24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile
25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile
30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile
31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile
08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile
10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile
12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile
15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile
18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile
28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile
01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile
07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile
08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile
14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile
15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile