Dalla volata che gli ha regalato una tappa importante nel WorldTour alle scelte tecniche da ammiraglia: in questa intervista esclusiva Davide Martinelli racconta il suo viaggio dentro e fuori la corsa — le vittorie, il ritiro, la scelta di diventare direttore sportivo e il progetto ambizioso per la MBH Bank-Colpack-Ballan nel 2025. ‍♂️

Parleremo di: allenamento e preparazione per le volate e le cronometro, il passaggio emotivo dal ruolo di corridore a quello di ds, la costruzione del roster 2025 e il lavoro con i giovani talenti. Non mancano aneddoti di gara, tecniche mentali e la visione per il ciclismo giovanile in Italia.

Stato della carriera: ritiro annunciato a ottobre 2023 e ingresso nello staff MBH/Colpack nel 2024.

Non perderti i retroscena sulla costruzione della rosa 2025 e come si prepara una squadra che guarda al salto di categoria. Il ciclismo di oggi.

Iscriviti, lascia un like e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste al mondo del ciclismo!

#Ciclismo #DavideMartinelli #DirettoreSportivo #MBHBank #Colpack #Intervista ‍♀️

Conduce Alice Liverani con il supporto di Gian Luca Giardini