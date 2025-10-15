A che ora Virtus Bologna-AS Monaco oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming

Quarto appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per la Virtus Olidata Bologna impegno casalingo al Paladozza, dove gli emiliani affronteranno oggi il Monaco. E dopo i ko subiti contro Valencia e Parigi per i ragazzi di Dusko Ivanovic è il momento di tornare a correre.

Il Monaco, di contro, dopo il sorprendente ko all’esordio contro lo Zalgiris in casa ha inanellato due successi con Dubai e l’Olimpia Milano, seppur quest’ultimo tra le molte polemiche per l’arbitraggio. I francesi sono, così, balzati attualmente al secondo posto in classifica, proprio alle spalle dei lituani, e vorranno imporsi per continuare il buon momento.

Palla a due che verrà alzata al Paladozza questa sera, mercoledì 15 ottobre, alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del debutto in Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20:30 Virtus Olidata Bologna – AS Monaco – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-MONACO EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport