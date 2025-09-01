WEC, Peugeot guarda al 2026 annunciando Nick Cassidy

Peugeot inizia il lavoro verso la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship confermando l’ingaggio di Nick Cassidy. Il neozelandese, già in azione questo fine settimana dopo la gara al Circuit of The Americas in un specifico test con la 9X8, gareggerà a tempo pieno nella prossima edizione del Mondiale

L’ex campione del SUPER GT ha gareggiato principalmente in FIA Formula E negli ultimi anni ottenendo il secondo posto finale nell’ultima edizione della serie. Il 31enne si prepara per una nuova sfida, non conosciamo ad oggi chi uscirà dall’attuale gruppo di sei piloti che corre nel FIA WEC.

Il nuovo alfiere del marchio transalpino ha affermato in una nota ufficiale: “Sono molto orgoglioso di unirmi a Peugeot per il FIA WEC ​​2026. Correre per un marchio così iconico nelle gare endurance, in particolare alla 24 Ore di Le Mans, è un’opportunità da sogno. Non vedo l’ora di contribuire alle ambizioni del team e di raccogliere la sfida che ci attende”.

Non poteva mancare anche il commento da parte di Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “La sua esperienza in diverse discipline, il suo approccio tecnico e la sua velocità lo rendono una risorsa preziosa per il team. Questa sessione ad Austin rappresenterà un importante primo contatto con la Peugeot 9X8 in vista del suo ingresso ufficiale nella nostra squadra di piloti a tempo pieno per la stagione 2026. Anche Théo Pourchaire guiderà l’auto questa sessione di test.”

Théo Pourchaire, ex campione di FIA F2, sta correndo in European Le Mans Series al volante di un’ORECA 07 Gibson LMP2 schierata da Algarve Pro Racing. Anche il francese è uno dei candidati per un sedile a tempo pieno l’anno prossimo con una delle due 9X8.

Peugeot, competitiva a Interlagos in Brasile rispetto alle prime tappe del Mondiale, riavrà in azione Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, assenti dall’evento di San Paolo per correre a Berlino in FIA Formula E. Il primo guiderà come sempre la 9X8 n. 93, mentre il belga è atteso con la n. 94.