Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari conserva la maglia bianca, Vine allunga tra gli scalatori

La decima tappa della Vuelta di Spagna proponeva un arrivo in salita: El Ferrial Larra Belagua, con gli ultimi 9,4 chilometri al 6,1% di pendenza media. L’australiano Jay Vine è andato in fuga da lontano, ha staccato gli altri attaccanti di giornata e ha trionfato in solitaria, rafforzando così il primo posto nella classifica riservata ai migliori scalatori.

Il danese Jonas Vingegaard si è impossessato della maglia rossa di leader della graduatoria generale, scavalcando il norvegese Torstein Træen, che in salita non ha avuto modo di difendersi. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike primeggia in classifica con un vantaggio di 26” su Træen, 38” sul portoghese Joao Almeida, 58” sul britannico Thomas Pidcock, 2’03” sull’austriaco Felix Gall, 2’05” su Giulio Ciccone.

Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della nona tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 2 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 24″ 37:33:52

2 1 ▼1 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 0:26

3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 4″ 0:38

4 4 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 0:58

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:03

6 6 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:05

7 8 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:12

8 9 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:16

9 10 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

10 13 ▲3 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 2:43

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 120

2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 111

3 4 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 105

4 3 ▼1 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 98

6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62

7 29 ▲22 Castrillo Pablo Movistar Team 58

8 8 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 57

9 22 ▲13 Ryan Archie EF Education – EasyPost 56

10 10 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 51

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 46

2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23

3 3 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20

4 4 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

5 5 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 16

6 6 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 15

7 7 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10

8 8 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8

9 23 ▲14 Castrillo Pablo Movistar Team 8

10 Romo Javier Movistar Team 7

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 37:36:08

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27

3 4 ▲1 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:28

4 5 ▲1 López Harold Martín XDS Astana Team 4:40

5 6 ▲1 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 7:24

6 9 ▲3 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 11:11

7 7 – Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 12:10

8 8 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 17:40

9 10 ▲1 Frigo Marco Israel – Premier Tech 18:26

10 14 ▲4 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 22:22