Gli USA hanno avuto la possibilità di correre nuovamente la 4×400 maschile ai Mondiali 2025 di atletica. Nelle batterie di ieri, infatti, era stato ravvisato un danneggiamento al momento del cambio tra Demarius Smith e Bryce Deadmon: il passaggio di testimone tra secondo e terzo frazionistica si è rivelato complicato, con un’ostruzione da parte dello Zambia che ha compromesso le chance della compagine americana.

La staffetta a stelle e strisce ha tagliato il traguardo al sesto posto con il tempo di 3:01.06 ed è rimasta originariamente fuori dalla finale (superavano il turno i primi tre classificate delle due serie e i due migliori crono di ripescaggio), ma ha presentato ricorso e ha avuto la possibilità di correre nuovamente. Il quartetto si è ripresentato in pista a Tokyo nel cuore della notte, con l’obiettivo di fare meglio di 2:59.70 (ultimo crono di ripescaggio) per superare il turno.

Christopher Bailey, Demarius Smith, Bryce Deadmon e Jenoah McKiver si sono presentati allo Stadio Olimpico insieme al Kenya, anch’esso danneggiato nella giornata di ieri (gli africani avevano chiuso in quarta piazza). Gli americani hanno chiuso in 2:58.48, meritandosi così l’approdo alla finale, mentre il Kenya si è fermato a 3:00.39 e non potrà lottare per le medaglie. Ci sarà dunque una finale con nove squadre, gli USA correranno nella corsia più interna.

Il Botswana di Letsile Tebogo è la grande favorita della vigilia (2:57.68), nel turno preliminare ha preceduto Belgio (2:57.98) e Gran Bretagna (2:58.11). Nella prima serie aveva prevalso il Sudafrica (2:58.81) avanti a Qatar (3:00.15) e Paesi Bassi (3:00.23), ripescaggio cronometrico in favore di Giamaica (2:59.13) e Portogallo (2:59.70).