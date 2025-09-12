AtleticaSport in tv
Tutti gli italiani in gara ai Mondiali di atletica sabato 13 settembre: orari, tv, programma, streaming
Sabato 13 settembre è in programma la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. In palio subito cinque titoli nel day-1 della rassegna iridata: 35 km di marcia donne e uomini, getto del peso uomini, 10.000 metri donne e staffetta 4×400 mista. Nel complesso saranno ben 25 gli azzurri in gara tra finali, batterie e qualificazioni.
Riflettori puntati nella mattinata giapponese sulla campionessa olimpica 2021 Antonella Palmisano, che punta ad una medaglia sulla distanza (attualmente) più lunga della marcia in attesa di gareggiare più avanti anche nella 20. Obiettivo podio anche per Leonardo Fabbri da primatista mondiale stagionale nel getto del peso e per Nadia Battocletti da vice-campionessa olimpica in carica sui 10.000 metri.
Da monitorare con attenzione anche il debutto dei primatisti nazionali Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri, oltre a quello di Larissa Iapichino che andrà a caccia del pass per la finale del salto in lungo dopo aver ottenuto recentemente il secondo diamantone della carriera in seguito alla vittoria nelle Finali di Diamond League a Zurigo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella prima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE
Sabato 13 settembre
00.30 35 km di marcia (maschile)
00.30 35 km di marcia (femminile)
02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni
03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni
04.10 100 metri (maschile), turno preliminare
04.40 4×400 (mista), batterie
11.05 3000 siepi (maschile), batterie
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni
11.55 100 metri (femminile), batterie
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni
12.50 1500 metri (femminile), batterie
13.35 100 metri (maschile), batterie
14.10 Getto del peso (maschile), finale
14.30 10.000 metri (femminile), finale
15.20 4×400 (mista), finale
ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE
Sabato 13 settembre
00.30 35 km di marcia (maschile): Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni
00.30 35 km di marcia (femminile): Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano
02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue
03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
04.40 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da definire)
11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino
11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri
12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni
13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs
14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero
15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su Rai Sport, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.