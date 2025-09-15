Sport in tv oggi (lunedì 15 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Lunedì decisamente ricco rispetto alla media delle giornate sportive che aprono la settimana. E il discorso vale soprattutto per quella che è l’offerta televisiva. Andiamo a scoprire gli eventi.

Per quel che riguarda il volley, proseguono i Mondiali maschili nelle Filippine con otto partite e tutta la possibile attesa per capovolgimenti di fronte rispetto ai pronostici (già delle cose particolari si sono viste ieri).

Punto focale ovviamente rappresentato dai Mondiali di atletica, con la giornata odierna che è anche e soprattutto quella di Mattia Furlani, chiamato a debuttare nel salto in lungo, ma chiaramente non c’è soltanto lui (leggere alla voce, in fatto internazionale, Mondo Duplantis).

Ci saranno altri appuntamenti qui e là, soprattutto legati alla sfera calcistica, ma certo si può dire che questa giornata sportiva abbia un senso importante tra mattina e pomeriggio. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 15 settembre

4:00 Volley, Mondiali: Cuba-Colombia (Pool D) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

4:30 Volley, Mondiali: Turchia-Libia (Pool G) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

5:00 Vela, The Ocean Race Europe – Baia di Kotor, arrivo – Diretta streaming su discovery+

7:00 Tennis, WTA 500 Seul – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis e streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

7:30 Volley, Mondiali: Germania-Cile (Pool E) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

8:00 Volley, Mondiali: Giappone-Canada (Pool G) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

11:00 Snooker, English Open: 1° turno – Diretta streaming su discovery+ (Eurosport 1 e DAZN 15:30-18:00 e 20:00-fine)

11:30 Volley, Mondiali: Slovenia-Bulgaria (Pool E) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

12:00 Volley, Mondiali: Olanda-Romania (Pool B) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

12:30 Atletica, Mondiali (a Tokyo) – Diretta tv su RaiSport (12:30-13:30), Rai2 (13:30-fine) e streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+ e DAZN

All’interno:

12:35 400 ostacoli (maschili), batterie (Alessandro Sibilio)

12:40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni (Mattia Furlani)

12:49 Salto con l’asta (maschile), finale

13:23 110 ostacoli, batterie (Sara Fantini)

14:00 Lancio del martello (femminile), finale (Sara Fantini)

14:06 100 ostacoli, semifinali (Giada Carmassi, Elena Carraro)

14:30 1500 metri (maschili), semifinali (Pietro Arese, Federico Riva)

14:55 3000 siepi (maschili), finale

15:20 100 ostacoli, finale (ev. Carmassi, Carraro)

15:00 Calcio, Verona-Cesena (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

15:00 Volley, Mondiali: USA-Portogallo (Pool D) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

15;30 Volley, Mondiali: Polonia-Qatar (Pool B) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

17:00 Calcio, Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

18:30 Calcio, Verona-Cremonese (Serie A) – Diretta tv su DAZN 1 (214 Sky) e streaming su DAZN

20:30 Calcio, Cittadella-Vicenza (Serie C) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e streaming su Now

20:30 Calcio, Cavese-Giugliano (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253 e streaming su Now

20:30 Calcio, Saragozza-Albacete (Segunda Division) – Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Como-Genoa (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Espanyol-Maiorca (Liga) – Diretta streaming su DAZN

