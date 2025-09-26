I Mondiali di Atletica di Tokyo hanno acceso i riflettori sull’endurance, la velocità e il talento globale. In questa puntata speciale di Run2U, analizziamo ciò che è accaduto in pista… e dietro le quinte. Con i conduttori di Run2u Danny Frisoni e Sabrina Sgalaberna, ospiti due voci autorevoli del giornalismo sportivo: Daniele Menarini, editore di Correre e grande conoscitore dell’atletica leggera torna a casa Run2U; Enrico Spada redattore di OAsport, punto di riferimento per l’informazione sportiva digitale torna in casa e di casa a Run2u. Insieme approfondiamo: ✅ I risultati clou dei Mondiali di Tokyo ✅ Le prospettive dell’atletica italiana ✅ L’evoluzione del racconto sportivo tra carta, web e social ✅ Il ruolo dei media nel promuovere la cultura della corsa Una puntata da non perdere per chi ama l’atletica… e vuole capirla a fondo. Iscriviti a Run2U e resta aggiornato sul mondo della corsa e dello sport che conta. Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì (o martedì) alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com! Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana! ❤️ Lascia un like e raccontaci nei commenti cosa ricordi di Totò Antibo! #Run2U #MondialiTokyo #AtleticaLeggera #DanieleMenarini #OASport #PodcastSportivo #Tokyo2025 #GiornalismoSportivo #AtleticaItaliana #CorrereMagazine #DannyFrisoni #SabrinaSgalaberna #AnalisiMondiali #SportItalia #MediaSportivi #RunningItalia #CulturaSportiva #AtleticaMondiale #PodcastAtletica #TokyoWorldChampionships