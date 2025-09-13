AtleticaSport in tv
Quando la finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica 2025? Orario preciso, tv, streaming
Domenica 14 settembre andrà in scena la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Il piatto forte del day-2 è rappresentato indubbiamente dalla finale (che verrà preceduta dalle semifinali) dei 100 metri uomini, una delle gare più attese dell’intera rassegna iridata.
Difficile individuare un singolo favorito d’obbligo per la vittoria, nonostante la presenza del campione olimpico e iridato in carica Noah Lyles. Il fenomeno statunitense dovrà superarsi per battere i quotati giamaicani Kishane Thompson e Oblique Seville, ma attenzione come sempre a possibili inserimenti a sorpresa in una specialità che si basa su piccoli dettagli ed in cui ogni errore può costare caro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario preciso, il palinsesto tv e streaming della finale dei 100 metri uomini ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.
CALENDARIO FINALE 100 METRI AI MONDIALI DI ATLETICA
Domenica 14 settembre
Ore 15.20 Finale 100 metri uomini – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.