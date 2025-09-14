Archiviata la gara individuale con la doppietta giamaicana firmata da Oblique Seville (oro) e Kishane Thompson (argento), è già tempo di proiettarsi verso la 4×100 dei Campionati Mondiali 2025 di atletica. La staffetta veloce maschile andrà in scena il prossimo weekend, con le batterie sabato 20 e la finale domenica 21 settembre nelle ultime due giornate della rassegna iridata.

L’Italia sogna di confermarsi sul podio mondiale due anni dopo lo strepitoso argento di Budapest 2023, anche se i presupposti non sono molto incoraggianti. Alcuni tra gli sprinter azzurri più competitivi hanno vissuto infatti una stagione problematica a livello fisico, inoltre Marcell Jacobs è rimasto scottato dalla prova individuale e ha messo in discussione pubblicamente la sua presenza in staffetta. Vedremo dunque nei prossimi giorni chi farà parte della 4×100 italiana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle batterie della 4×100 maschile con l’Italia ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO BATTERIE 4X100 MASCHILE AI MONDIALI DI ATLETICA

Sabato 20 settembre

13.25 Batterie 4×100 maschile – Diretta tv su Rai Sport o Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport o Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.