Quando gareggia Erika Saraceni ai Mondiali di atletica 2025: orario qualificazioni, misura necessaria, tv, streaming

Martedì 16 settembre andrà in scena il debutto di Erika Saraceni ai Campionati Mondiali 2025 di atletica. La più giovane dell’intera spedizione azzurra si presenterà sulla pedana dello stadio Nazionale di Tokyo per affrontare le qualificazioni del salto triplo, in programma nella sessione serale giapponese (alle ore 12.40 italiane) della quarta giornata della manifestazione.

La 19enne lombarda è reduce da un’ottima stagione in cui ha dominato gli Europei U20 di Tampere con il record nazionale juniores (14.24) e si è tolta la soddisfazione di esordire nella Nazionale maggiore con un brillante terzo posto agli Europei a squadre di Madrid. La crescita prestazionale effettuata nel 2025 ha consentito a Saraceni di qualificarsi tramite ranking per il suo primo Mondiale assoluto, ma adesso il grande obiettivo (difficile, ma non impossibile) diventa quello di entrare in finale ed attestarsi tra le migliori 12 al mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto triplo femminile con Erika Saraceni ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA ERIKA SARACENI AI MONDIALI DI ATLETICA

Martedì 16 settembre

12.40 Qualificazioni salto triplo femminile, con Erika Saraceni – Diretta tv su Rai Sport (poi dalle 13.30 su Rai 2)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.