Una pedalata speciale per un obiettivo che va oltre lo sport. L’ex ciclista professionista Romano Randi ha deciso di tornare in sella per una causa di grande valore: raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. Accanto a lui, lungo le strade di questa iniziativa solidale, non solo altri ex campioni del pedale, ma anche imprenditori e appassionati che hanno voluto unire la passione per la bicicletta a un messaggio di speranza e consapevolezza.

L’evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un vero momento di condivisione e sensibilizzazione. Ogni chilometro percorso diventa un contributo concreto per sostenere la scienza e dare nuove possibilità a chi combatte ogni giorno contro la malattia.

Romano Randi, con la sua esperienza e il suo impegno, dimostra come il ciclismo possa diventare veicolo di valori che vanno oltre la competizione: solidarietà, comunità e sostegno alla ricerca. Un esempio che unisce sportivi e cittadini attorno a un unico grande obiettivo: pedalare per vincere la sfida più importante, quella per la vita.

