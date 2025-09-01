Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 1° settembre, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, lunedì 1° settembre, andrà in scena la nona giornata degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows a New York, tiene banco l’ultimo Slam dell’anno e in casa Italia si vorrà rispondere presente per dare conferma di quanto di buono fatto vedere, come movimento, nel corso dell’annata. Un day-9 in cui saranno azzurri a essere protagonisti.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti cercheranno di tenere alto il vessillo italico. Il n.1 del mondo, dopo aver faticato non poco per piegare il canadese Denis Shapovalov nel terzo turno, se la vedrà contro il kazako Alexander Bublik. Un altro tennista di talento sul cammino di Jannik, che dovrà alzare il proprio standard se vorrà proseguire nel percorso.

Un po’ lo stesso discorso vale per il toscano, opposto allo spagnolo Jaume Munar, contro il quale ha vinto solo in una circostanza nelle cinque disputate. Lorenzo dovrà sicuramente fare appello a tutto il proprio repertorio, trovando ordine in campo. Da seguire con attenzione anche le prestazioni dei due doppi tricolori, ovvero Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini.

La nona giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE dei match di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Bolelli/Vavassori e di Errani/Paolini.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI

Lunedì 1° settembre (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

F. Auger-Aliassime CAN vs A. Rublev

N. Osaka JPN vs C. Gauff USA

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

J. Sinner ITA vs A. Bublik KAZ

A. Anisimova USA vs B. Haddad Maia BRA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Riedi SUI vs A. de Minaur AUS

E. Alexandrova vs I. Swiatek POL (non prima delle 19.00)

L. Musetti ITA vs J. Munar ESP

E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs L. Fernandez CAN / V. Williams USA (Non prima delle 23.00)

Grandstand – Ore: 17:00

C. Williams/T. Winegar USA vs K. Krawietz / T. Puetz GER

M. Kostyuk UKR vs K. Muchova CZE (non prima delle 19.00)

R. Cash/J.J. Tracy USA vs S. Bolelli/A. Vavassori ITA

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs C. Osorio COL / Y. Yuan CHN (Non prima delle 22.30)

Campo 17 – Ore: 17.00

Y. Xu / Z. Yang CHN vs T. Babos HUN / L. Stefani BRA

S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN vs M. Andreeva / D. Shnaider

M. McDonalds / E. Quinn USA vs M. Granollers EPS / H. Zeballos ARG

F. Stollar HUN / F. H. Wu TPE vs S. Errani / J. Paolini ITA

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport (partite di Sinner, Musetti, Bolelli/Vavassori e di Errani/Paolini)