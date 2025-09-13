Oggi a Roma la Supercoppa di Hockey Maschile, Femminile e Parahockey, dalle 13 in diretta su OA Sport Tv

Roma diventa per tre giorni la capitale dell’hockey su prato italiano. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, l’impianto del Tre Fontane ospita la Supercoppa Italiana 2025, che assegnerà i titoli maschile, femminile e, per la prima volta, anche quello di parahockey.

L’evento rappresenta il cuore agonistico di un fitto programma che unisce sport e inclusione: accanto alle sfide decisive per il trofeo, sono infatti previste iniziative sociali, attività a tema ambientale e momenti dedicati ai più giovani, con un torneo Under 12 maschile e femminile e due incontri della categoria Master, pensati per celebrare la passione sportiva a tutte le età.

Il sabato romano sarà il giorno clou della manifestazione, con le tre finali che decreteranno i vincitori della settima edizione della Supercoppa. Alle 15:00 debutta la Supercoppa di Parahockey, novità assoluta di quest’anno: in campo la Polisportiva L’Archetto Roma, campione d’Italia, e il Liguria HC di Savona, vincitore della Coppa Italia. Una sfida che darà grande visibilità agli atleti Special con disabilità intellettiva relazionale, alcuni dei quali protagonisti del trionfo europeo di Mönchengladbach 2025.

Alle 16:30 sarà la volta della Supercoppa femminile. Di fronte due club storici del movimento: l’SG Amsicora di Cagliari, campione d’Italia, e l’HF Lorenzoni di Bra, vincitrice della Coppa Italia. Entrambe hanno già sollevato il trofeo in passato e si ritrovano di nuovo una contro l’altra dopo la finale 2024, quando le sarde riuscirono a imporsi agli shoot-out.

Alle 18:00 toccherà alla Supercoppa maschile, remake della passata stagione: l’HC Tevere EUR, padrone di casa e campione d’Italia, affronta l’HC Bra, che ha conquistato la Coppa Italia. Anche qui sarà rivincita, dopo che lo scorso anno i romani riuscirono a strappare il trofeo ai piemontesi dopo i tiri di rigore.

La tre giorni romana non sarà solo competizione. Il torneo Under 12, che coinvolgerà le migliori squadre giovanili del Centro Italia, si svolgerà tra venerdì e sabato mattina, con spazi di gioco e aree ludiche dedicate ai bambini. I Master, invece, torneranno in campo con due partite amichevoli programmate sabato e domenica a mezzogiorno. Grande attenzione è riservata anche al sociale: dalla campagna contro la violenza sulle donne, che vede protagonista un’opera inedita della fumettista Anarkikka, alla collaborazione con la The Citizens Foundation Italia, impegnata nel sostegno all’istruzione delle bambine pakistane.

Sul fronte ambientale, l’evento si distingue per le iniziative “green”: raccolta differenziata, acqua plastic free per le squadre e soluzioni logistiche a basso impatto. Roma si prepara dunque a vivere tre giornate all’insegna dell’hockey e dei suoi valori: competizione, fair play, inclusione e sostenibilità. Al Tre Fontane non ci sarà solo il meglio del movimento italiano, ma anche un messaggio forte e chiaro su come lo sport possa essere motore di cambiamento e di comunità.