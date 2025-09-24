Il n.2 azzurro perde la quinta finale consecutiva nonostante 2 match point a favore. Dopo i quarti di finale agli US Open, arrivano comunque conferme sui progressi sul cemento. Le ragazze di Tathiana Garbin replicano il successo nella BJK Cup, guidate da una Paolini in grandissima forma. E oggi torna a sorridere anche Matteo Berrettini. Spazio anche alla Laver Cup e ai sorteggi di Tokyo e Pechino, dove torna Sinner Oggi alle 11:30 torna TennisMania LIVE su YouTube: commenti, analisi e le vostre domande in diretta! Scrivici in chat e partecipa alla discussione! #Tennis #Musetti #Berrettini #Sinner #Paolini #BJKCup #LaverCup #TennisMania #OASport