Il trionfo di Tadej Pogačar al Mondiale in Ruanda ha confermato il dominio dello sloveno nel ciclismo su strada, in una delle edizioni più memorabili degli ultimi anni. L’Italia chiude la rassegna iridata africana con tre medaglie complessive e soprattutto con lo straordinario oro di Lorenzo Finn, che apre prospettive entusiasmanti per il futuro del movimento azzurro.
Nella puntata odierna di Bike Today, Gian Luca Giardini e il giornalista di OA Sport Gianluca Bruno hanno analizzato i momenti più emozionanti di una settimana storica, la prima con i Campionati del Mondo organizzati in Africa.
Pogačar sempre più leggenda.
Italia protagonista con Finn e la nuova generazione di talenti.
Un Mondiale che ha fatto la storia del ciclismo in Ruanda.