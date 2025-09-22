Mare Aperto. Dalle Olimpiadi al Vendée Globe: la straordinaria avventura di Francesca Clapcich
A Mare Aperto, con Stefano Vegliani, arriva una protagonista assoluta della vela mondiale: Francesca Clapcich. Un palmarès che parla da solo – due Olimpiadi, due giri del mondo in equipaggio (uno vinto), la Coppa America femminile con il team USA – e un sogno che vale una vita: nel 2028 sarà al via del Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria senza scalo.
Se porterà a termine questa impresa diventerà il primo essere umano a completare il “Grande Slam” della vela: Olimpiadi, Coppa America, Ocean Race e Vendée Globe. Una storia di mare, di coraggio e di passione, raccontata in esclusiva a Genova, dove l’abbiamo incontrata al termine della Ocean Race Europe, regatando come co-skipper su Malizia, la barca destinata a diventare la sua 11th Hour Racing.
Un viaggio tra sogni e sfide che accende l’immaginazione di chi ama il mare e le grandi avventure.
#MareAperto #StefanoVegliani #FrancescaClapcich #Vela #VendeeGlobe #OceanRace #CoppaAmerica #GrandeSlamVela #Malizia #11thHourRacing #Sailing #SailingLife #Regata #VelaItaliana #Sport