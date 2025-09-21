Ambrogio Beccaria, giovane skipper milanese e promessa della vela oceanica, continua a far parlare di sé. Con la sua barca Allagrande, supportata dallo sponsor Mapei, si sta preparando alla sfida più dura e affascinante della vela: il Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza scalo. Il suo nome viene spesso accostato a quello di Giovanni Soldini, leggenda della vela italiana oggi impegnato nel progetto Ferrari Hypersail. Beccaria è considerato uno dei suoi eredi naturali: una nuova generazione di velisti che preferisce i grandi orizzonti oceanici alle regate tra le boe. Dopo un inizio difficile alla Ocean Race Europe 2025, segnato dalla collisione a Kiel con Team Holcim PRB, Ambrogio ha trovato il riscatto vincendo la quarta tappa con arrivo a Genova. Un successo che rafforza la sua determinazione in vista della sfida più importante della sua carriera: il Vendée Globe. #AmbrogioBeccaria #VelaOceanica #VendeeGlobe #OceanRaceEurope #GiovanniSoldini #Allagrande #Mapei #Regate #VelaItaliana #SportNautici