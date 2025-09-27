Con l’ex professionista Francesco Chicchi analizziamo la straordinaria impresa di Lorenzo Finn, capace di trionfare nella categoria Under 23 ai Mondiali di Kigali. Una vittoria che non solo illumina il presente del ciclismo italiano, ma che apre anche riflessioni sul futuro delle nostre giovani promesse. Nella chiacchierata spazio anche a un’analisi delle criticità del movimento giovanile: dalle difficoltà nel passaggio al professionismo, alla gestione dei talenti, fino al confronto con le scuole ciclistiche straniere che sembrano garantire percorsi di crescita più strutturati. Un’occasione per celebrare il successo di Finn, ma anche per discutere dei passi necessari per rafforzare le categorie giovanili italiane e dare nuove prospettive ai campioni di domani. #Ciclismo #MondialiKigali #LorenzoFinn #FrancescoChicchi #Under23 #CiclismoItaliano #GiovaniCiclisti #MondialiCiclismo #NuoveGenerazioni #TalentiItaliani