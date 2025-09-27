LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli e Learner Tien, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino con l’azzurro che si trova davanti ad una vera e propria prova di maturità, contro un tennista emergente ma allo stesso tempo pericoloso ove mai dovesse beccare la serata giusta.

Il cammino di Cobolli è iniziato come meglio non poteva, con la meravigliosa vittoria nel primo turno contro Andrey Rublev per 2-0 (7-6, 6-3), con l’azzurro che ha vinto il primo set da una situazione di 2-5 in svantaggio: ciò dimostra l’incredibile forza mentale del romano, mentre ha fatto emergere, ancora una volta, i limiti del russo, che non riesce a staccarsi dal suo periodo buio.

Per quanto riguarda Tien, invece, il suo torneo è iniziato con un piccolo upset nel tabellone, visto che lo statunitense ha trionfato al terzo set contro Francisco Cerundolo, battuto 2-1 (4-6, 6-3, 6-4). Ciò, rende davvero pericoloso lo statunitense capace già in passato di vincere grandi partite da sfavorito: staremo a vedere se l’aggressività di Cobbo, stile sul quale si basa il suo gioco, basterà per fermare il talento di Tien.

Il match tra Cobolli e Tien aprirà le danze sul campo centrale dell’ATP 500 di Pechino, il Capital Group Diamond, con il programma che quindi inizierà alle 5.00 (orario italiano, in Cina saranno le 11.00). Segui la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!