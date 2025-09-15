L’Italia non scende dal podio all’Europeo U18: bronzo per Di Felice e Santomassimo in Calabria

Un anno dopo il trionfo di Iurisci/Zoeschg, che nel 2024 avevano conquistato l’oro continentale, l’Italia torna a sorridere sul podio dell’Europeo Under 18 di beach volley. In Calabria, davanti a un pubblico caloroso e partecipe, Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo hanno firmato un eccellente bronzo, confermandosi tra i talenti più interessanti del vivaio azzurro. Non è arrivata la finale tanto sognata, ma la capacità di rialzarsi dopo una semifinale amara e chiudere la rassegna con una vittoria convincente dà il senso del carattere e della prospettiva di questa coppia.

La corsa verso l’oro si è fermata in semifinale contro i tedeschi Bungert/Wüst, capaci di imbrigliare gli azzurri con un gioco lucido e concreto. Il primo set, equilibrato fino alle fasi finali, si è chiuso sul 21-18 per i tedeschi. Poi la reazione italiana: Di Felice e Santomassimo hanno alzato l’intensità e dominato il secondo parziale 21-13, riaprendo i giochi. Nel tie-break, però, la freddezza di Bungert/Wüst ha fatto la differenza: 15-10 e accesso in finale per la Germania, mentre gli azzurri hanno dovuto accontentarsi della “finalina”.

Nella finale per il terzo posto contro gli estoni Parijõgi/Kender, la coppia azzurra ha mostrato tutta la propria determinazione. Di Felice e Santomassimo hanno condotto il primo set con attenzione (21-18), ma il secondo è stato un’autentica battaglia: equilibrio costante, scambi lunghi e tensione altissima fino al 22-20 che ha regalato all’Italia un 2-0 preziosissimo e un posto sul podio europeo.

La finale maschile ha visto il trionfo dei tedeschi Bungert/Wüst [4], che hanno superato 2-0 (22-20, 21-12) gli ucraini Skrypnychenko/Lunkan [14], partiti addirittura dalle qualificazioni e capaci di arrivare fino all’atto conclusivo. Dopo un primo set deciso ai vantaggi, i tedeschi hanno preso in mano il gioco, imponendosi con autorevolezza e conquistando il titolo.

Nel torneo femminile è arrivata l’affermazione sorprendente ma meritata delle greche Alexoglou/Paschalaki [12], che in finale hanno battuto le tedesche Reformat/Dieckmann [6] 2-0 (23-21, 21-17). Un successo costruito su difesa e lucidità nei momenti caldi. Il bronzo è andato alle belghe Thant/Vervloet [7], vincenti 2-0 (21-18, 21-14) sulle francesi Candela/Ozanne Pian [11].

Con il bronzo di Di Felice e Santomassimo, l’Italia conferma la propria presenza stabile tra le potenze del beach volley giovanile europeo. Dopo l’oro del 2024, arriva un altro podio che certifica continuità e prospettiva, in attesa di trasformare questi giovani talenti in protagonisti anche tra i grandi.