Le gare della Supercoppa Italiana di Hockey e Parahockey 2025, in programma a Roma (Tre Fontane) sabato 13 settembre saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di OA Sportr. Telecronaca a cura di Antonio Maggiora Vergano.

I link saranno visibili in prossimità dell’inizio delle gare.

Il programma:

h. 15:00 L’Archetto Roma-Liguria HC

h. 16:30 SG Amsicora-HF Lorenzoni

h. 18:00 Tevere EUR-HC Bra