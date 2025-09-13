Altri video
FOCUS – EXTREME. Maurizio Di Palma: il base jumper più esperto al mondo
Sprint Zone Speciale Tokyo La prima giornata dei Mondiali di Atletica si preannuncia spettacolare!
Motor News Felicioni e Scontenti Monza 2025: sorprese e delusioni del GP d’Italia
GP San Marino: Marquez vola a Misano, Bezzecchi e Morbidelli sorprendono!
Le gare della Supercoppa Italiana di Hockey e Parahockey 2025, in programma a Roma (Tre Fontane) sabato 13 settembre saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di OA Sportr. Telecronaca a cura di Antonio Maggiora Vergano.
I link saranno visibili in prossimità dell’inizio delle gare.
Il programma:
h. 15:00 L’Archetto Roma-Liguria HC
h. 16:30 SG Amsicora-HF Lorenzoni
h. 18:00 Tevere EUR-HC Bra