Judo, la Francia vince il Team Event degli Europei Junior. Italia prima nel medagliere!

Si è appena conclusa con il successo della Francia la prova a squadre miste dei Campionati Europei Junior 2025 di judo sui tatami della Gopass Arena di Bratislava (in Slovacchia). Il Team Event ha chiuso ufficialmente il programma della rassegna continentale Under 21, con l’Italia che ha mantenuto il primato nel medagliere grazie ai 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi individuali ottenuti nei giorni scorsi.

Oggi la selezione azzurra non ha preso parte alla prova a squadre, potendo comunque festeggiare il record nazionale di medaglie (9) in una singola edizione degli Europei Junior. In assenza dell’Italia è stata la Francia a trionfare, battendo nell’ordine 4-0 la Romania, 4-1 la Germania e 4-1 la Turchia nella finalissima che metteva in palio il titolo.

Decisive nell’ultimo atto le vittorie di Celia Cancan (+70 kg), Emma Melis (-57 kg), Dayyan Boulemtafes (-73 kg) e Teophila Darbes-Takam (-70 kg). Alle spalle delle due finaliste, Svizzera e Germania hanno condiviso il terzo gradino del podio dopo aver sconfitto rispettivamente Romania e Azerbaigian con il punteggio di 4-2.