In questa puntata di Run2U, abbiamo l’onore di ospitare Giunio De Sanctis, da poco nominato Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Un’intervista esclusiva in cui De Sanctis ci parla di: • La sua visione per il futuro dello sport paralimpico in Italia • I progetti per l’inclusione e l’accessibilità nello sport • Le sfide e le opportunità del suo nuovo ruolo • L’importanza del movimento paralimpico nella crescita sociale e sportiva del Paese Un dialogo profondo e ispirante, che unisce sport, leadership e valori. Non perdere questa puntata speciale con uno dei protagonisti della nuova era dello sport italiano! Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì o martedì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!