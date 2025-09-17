Davide Piganzoli si accasa al Team Visma Lease a Bike per i prossimi tre anni

La notizia circolava già da diverse settimane tra gli addetti ai lavori, adesso arriva anche l’annuncio dell’ufficialità. Davide Piganzoli si accasa al Team Visma | Lease a Bike con un accordo di durata triennale. Prosegue così il piano di rafforzamento di una formazione che quest’anno si è aggiudicata il Giro d’Italia con Simon Yates e la Vuelta di Spagna con Jonas Vingegaard.

Il corridore italiano, accreditato come un grande talento per le corse a tappe sta completando il terzo anno della sua carriera da professionista e potrà crescere notevolmente all’interno di una delle formazioni più forti del World Tour. L’atleta, attualmente in forza alla Team Polti VisitMalta ha chiuso in tredicesima e quattordicesima posizione le ultime due edizioni della Corsa Rosa.

Il capo del reparto corse del team olandese Grischa Niermann ha commentato così l’arrivo del corridore italiano: “Davide è un corridore in cui vediamo un grande potenziale. Inizialmente rafforzerà la nostra squadra del Grand Tour in un ruolo di supporto, ma avrà sicuramente anche delle opportunità tutte sue. Vogliamo crescere con lui fino al livello successivo come corridore da classifica generale e siamo felici che abbia scelto noi e il nostro progetto“.

Piganzoli non nasconde il suo entusiasmo per la nuova avventura: “Questo è un grande passo nella mia carriera. Sono entusiasta di correre per una nuova squadra e di incontrare tutti i nuovi compagni e lo staff. Sono stato davvero attratto dal progetto del Team Visma | Lease a Bike perché credo di poter continuare a crescere come corridore da classifica generale. In questa squadra c’è tanta esperienza: corridori esperti, attrezzature di alto livello, uno staff di supporto forte e molto altro. Passo dopo passo, voglio continuare a crescere come corridore da classifica generale“.