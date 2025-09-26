In questa puntata analizziamo a fondo i Mondiali di ciclismo Elite 2025, con un ospite d’eccezione: Davide Cassani.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, oggi tornato nei panni di commentatore TV, offre la sua visione sulle possibili dinamiche della gara in linea Elite donne e della gara in linea Elite uomini.

Un’analisi lucida e dettagliata che tocca i punti chiave del percorso, i favoriti e le possibili strategie, con particolare attenzione alle ambizioni azzurre.

Scopri insieme a noi come si prospetta la rassegna iridata e quali colpi di scena potrebbero regalare emozioni indimenticabili ai tifosi.