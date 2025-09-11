Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Nella giornata d’apertura della rassegna iridata, tra le cinque gare che assegneranno medaglie, ci sarà anche la staffetta 4×400 mista con le semifinali al mattino (ore 4.40 italiane, le 11.40 locali) e la finale nella serata nipponica (ore 15.20 italiane).

L’Italia avrà come obiettivo principale quello di superare il turno e rientrare tra le migliori 8 per poi giocarsi tutto nell’ultimo atto da outsider grazie ad alcuni elementi di alto profilo come Edoardo Scotti, Luca Sito, Alice Mangione e Anna Polinari (la formazione verrà poi decisa a ridosso della gara). Gli Azzurri affronteranno in semifinale su tutte Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda e Giamaica, ma solamente le prime tre classificate (oltre ai migliori due tempi di ripescaggio) verranno promosse in finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le avversarie ed il numero di corsia dell’Italia nella semifinale della 4×400 mista ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

STARTLIST SEMIFINALE ITALIA 4X400 MISTA MONDIALI

Corsia 1: Giappone (record nazionale 3:15.71, stagionale 3:19.88)

Corsia 2: Canada (3:12.95, 3:12.95)

Corsia 3: Giamaica (3:11.06, 3:11.10)

Corsia 4: Italia (3:09.66, 3:09.66)

Corsia 5: Gran Bretagna (3:08.01, 3:09.66)

Corsia 6: Stati Uniti (3:07.41, 3:09.54)

Corsia 7: Sudafrica (3:13.12, 3:13.79)

Corsia 8: Irlanda (3:09.92, 3:12.56)

Corsia 9: Germania (3:12.94, 3:13.21)

QUANDO CORRE LA 4X400 MISTA ITALIANA IN SEMIFINALE AI MONDIALI

Sabato 13 settembre

Ore 4.40 Staffetta 4×400 mista, prima semifinale – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA 4X400 MISTA SEMIFINALE MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.