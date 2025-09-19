Obiettivo finale difficile ma non impossibile per l’Italia in vista delle batterie della 4×100 uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La staffetta veloce maschile azzurra ha conquistato l’argento iridato nella passata edizione di Budapest 2023 ed è arrivata quarta alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma questa volta i presupposti non sembrano incoraggianti.

Marcell Jacobs è uscito con le ossa rotte pochi giorni fa dalla gara individuale, venendo eliminato in semifinale con un modesto 10.15 e gettando delle ombre sul suo futuro agonistico, ma anche gli altri punti di riferimento del quartetto non stanno vivendo un periodo esaltante e per questo c’è ancora grande incertezza a proposito delle scelte di formazione che verranno effettuate dal Professor Filippo Di Mulo.

Gli azzurri sono stati inseriti nella seconda delle due batterie previste, evitando gli spauracchi Giamaica, Stati Uniti e Canada ma incrociando comunque delle squadre abbastanza temibili. L’Italia correrà in corsia 5 e avrà come avversarie più competitive sulla carta il Sudafrica, la Gran Bretagna ed il Giappone, ma non vanno sottovalutate neanche Cina, Paesi Bassi e Australia. Avanzano le prime tre di ogni semifinale ed i migliori due tempi di ripescaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming, le avversarie ed il numero di corsia dell’Italia nella semifinale della 4×100 maschile mista ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

STARTLIST SEMIFINALE ITALIA 4X100 MONDIALI

Corsia 2: Ghana (record nazionale 38.07, stagionale 38.32)

Corsia 3: Paesi Bassi (37.87, 37.87)

Corsia 4: Cina (37.79, 38.03)

Corsia 5: Italia (37.50, 38.16)

Corsia 6: Sudafrica (37.57, 37.61)

Corsia 7: Gran Bretagna (37.36, 38.08)

Corsia 8: Giappone (37.43, 37.84)

Corsia 9: Australia (37.87, 37.87)

QUANDO CORRE LA 4X100 ITALIANA IN SEMIFINALE AI MONDIALI

Sabato 20 settembre

Ore 13.34 Staffetta 4×100 maschile, seconda semifinale – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA 4X100 SEMIFINALE MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.