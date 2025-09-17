Calcio a 5, Carmelo Musumeci: “Partiamo 50-50 con il Kazakistan. Vogliamo portare a casa la qualificazione”

Verso Italia-Kazakistan di domani, 18 settembre 2025, primo atto del duello fra andata e ritorno che mette in palio uno degli ultimi posti per gli Europei 2026 di calcio a 5.

Si giocherà a Fasano, alle 20, poi la resa dei conti definitivi ad Astana, il 23 settembre alle ore 16.30. A raccontare la marcia d’avvicinamento degli azzurri è il leader degli azzurri: quel Carmelo Musumeci che non si nasconde e che vuole caricare l’ambiente in vista del testa a testa con Higuita e soci.

“Siamo in una fase ancora di preparazione: chiaramente a livello atletico non potremo essere al 100%, ma ognuno di noi sta lavorando duramente – racconta lo stesso capitano, al sito della Divisione Calcio a 5 -. Conosciamo il significato e l’importanza di questa partita e sotto la guida di Samperi e del suo staff stiamo migliorando giorno dopo giorno, mettendo dentro anche aspetti tattici per provare a portare a casa questa qualificazione”.

Poi aggiunge: “A maggior ragione oggi credo ancora di più in questa parola. Siamo un gruppo forte e valido: dobbiamo dimostrare di essere anche squadra e non c’è gara migliore per farlo. A livello individuale e tecnico siamo fortissimi, ci sono giocatori straordinari che hanno vinto tanto: per crescere e ottenere ciò che vogliamo abbiamo bisogno della fiducia di tutto l’ambiente e dobbiamo esserlo noi in primis, fiduciosi dei nostri mezzi”.

Infine sul Kazakistan, l’azzurro dice: “Li stiamo studiando ogni giorno, non vogliamo lasciare nulla al caso. Certo, rispetto a qualche anno fa hanno perso qualcosa, ma restano fortissimi e temibili. Tuttavia, lo siamo anche noi, probabilmente persino più forti rispetto all’ultima volta che ci abbiamo giocato contro (Europei 2022, ndr, all’epoca vittoria kazaka). A oggi le percentuali sono 50 e 50: in casa dovremo sfruttare il fattore campo e riallacciandomi alla parola fiducia, non c’è partita migliore per dimostrare chi siamo e quanto valiamo”.