Beach soccer femminile, l’Italia comincia gli Europei perdendo con la Spagna a Viareggio

Inizia in salita il percorso dell’Italia nella fase finale dei Campionati Europei 2025 di beach soccer femminile, in corso di svolgimento sulla sabbia della Beach Arena di Viareggio. Le Azzurre, reduci dal quarto posto della passata edizione della rassegna continentale, hanno perso infatti abbastanza nettamente il match d’esordio contro la Spagna per 3-0 ma restano comunque pienamente in lizza per la qualificazione alle semifinali.

La squadra italiana, guidata dal CT Simone Feudi, si giocherà tutto giovedì 11 settembre nello scontro diretto con l’Ucraina per agguantare il secondo posto nel gruppo B e superare il turno. Il format della Superfinal prevede infatti due raggruppamenti da tre Paesi ciascuno, con le prime due classificate che avanzano in semifinale per il tabellone a eliminazione diretta.

L’Italia padrona di casa non è riuscita a far valere il fattore campo favorevole, subendo il primo gol di Jessi dopo pochi secondi e faticando a creare grandi occasioni nella metà campo offensiva. Nel terzo periodo le Furie Rosse hanno poi chiuso la partita trovando il 2-0 con Carol González ed il 3-0 definitivo con Andrea Mirón, ipotecando sostanzialmente la qualificazione.