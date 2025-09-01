Basket, la Serbia sfida la Repubblica Ceca agli Europei. La Germania affronta la Gran Bretagna, la Turchia se la vedrà con l’Estonia

Prosegue spedito il torneo di EuroBasket 2025, con sei partite in programma in questo lunedì 1° settembre tra il girone A e il girone B in svolgimento a Riga (Lettonia) – che ospiterà anche la fase finale – e Tampere (Finlandia): andiamo a presentare brevemente cosa ci attende quest’oggi.

Ad aprire il programma odierno alle 12:30 la sfida tra la Svezia e il Montenegro (gruppo B), con i montenegrini ancora alla ricerca del primo successo continentale mentre la Svezia cerca il secondo sigillo dopo aver battuto sabato la Gran Bretagna per 59-78. Alle ore 13:45, per il gruppo A, toccherà invece all’Estonia affrontare la Turchia di Ergin Ataman – la Nazionale baltica ha un bilancio di una vittoria e due sconfitte, mentre la rappresentativa turca è imbattuta con tre vittorie in altrettante partite fin qui disputate grazie soprattutto ai punti pesanti della stella NBA Alperen Sengun.

Alle ore 15:30 la Germania campione del mondo in carica se la vedrà contro la Gran Bretagna, con i teutonici – annoverati tra i favoriti alla vigilia – che puntano al poker per continuare a dettare legge nel girone B. Alle ore 17:00 toccherà invece alla Lettonia padrona di casa, che si ritrova di fronte il Portogallo reduce da due ko consecutivi contro la Turchia (95-54) e contro la Serbia (69-80) dopo aver battuto la Repubblica Ceca all’esordio. La serata si apre invece con Finlandia-Lituania alle ore 19:30, dove i lituani cercano di rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita sabato contro la Germania (88-107) mentre i finnici vogliono rimanere in scia proprio dei tedeschi vista l’imbattibilità nel gruppo B. Chiude il programma di oggi il match delle 20:15 tra la Serbia di Nikola Jokic – orfana però di una pedina importante come Bodgan Bogdanovic – e la Repubblica Ceca fanalino di coda del girone A con zero successi e tre sconfitte.